محافظ المنيا يتفقد مركز صرف لقاح كورونا وعددا من مستشفيات سمالوط.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من المستشفيات بمركز سمالوط للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، والتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، تضمنت جولة المحافظ مستشفى سمالوط النموذجي، وجراحات اليوم الواحد.

ورافق المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد سيد رئيس مركز سمالوط، والدكتور ماجد محروس مدير مستشفى اليوم الواحد.

كما تفقد المحافظ، المركز الذى تم تخصيصه من قبل وزارة الصحة والسكان، لتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمستشفى سمالوط النموذجى وذلك للبدء فى صرف لقاح كوفيد - 19.

وتابع المحافظ، التشغيل التجريبى للمستشفى والذى تضمن تشغيل وحدة الحضانات بطاقة 20 حضانة، وقسم الأطفال بطاقة 11 سريرا، كما تابع العمل داخل وحدة الغسيل الكلوى والتى تضم 38 جهازا للغسيل الكلوي، وذلك بعد أن تم نقله من مستشفى قلوصنا إلى مستشفى سمالوط النموذجى، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة القطاع الصحى، موجهاً بحسن معاملة المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين.

والتقى المحافظ خلال جولته عددا من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، واستمع إلى شكواهم، ووجه بالعمل على حلها فورا، كما تحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج بوحدة الغسيل الكلوى للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أية مشكلات تواجههم فى العلاج لحلها فوراً، حيث أشاد المرضى بالخدمة الطبية المتميزة بالمستشفى وتعاون وجهد الأطقم الطبية.

وأثنى المحافظ خلال الجولة على الأطقم الطبية وما يبذلونه من جهد، مقدماً لهم الشكر والتقدير، لما يقدمونه من مجهودات وتضحيات فى ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وموضحا أنهم خط الدفاع الأول، وقد ظهر معدنهم الأصيل فى أوقات الأزمات.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بسرعة البدء فى تشغيل قسم العناية المركزة بالمستشفى، تخفيفاً عن المرضي، وخدمة لأهالى مركز سمالوط.

كما تفقد المحافظ مستشفى جراحات اليوم الواحد واطمأن على توافر الأكسجين بالمستشفى، كما تفقد عددا من الأقسام بالمستشفى.

واستمع المحافظ من مدير المستشفى حول الإجراءات الطبية المتبعة فى التعامل مع أى حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها، وخطة تنفيذ مكافحة العدوى وتوزيع المسارات الآمنة وغير الآمنة، حفاظا على الطاقم الطبى وتقليلاً لمعدلات نقل العدوى خلال هذه الفترة، موجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية للدولة تقدم أوجه الرعاية الطبية وتوفير كافة الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، لافتاً الى استمرار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بمختلف مدن المحافظة، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الأزمة فى ظل جائحة كورونا.

وفى لفتة إنسانية خلال الجولة استجاب المحافظ لوالد طفل يبحث عن حضانة، حيث وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالتنسيق وسرعة نقله وتوفير حضانة لطفله حديث الولادة، بإحدى المستشفيات.

كما استجاب المحافظ لطلب مدير المستشفى بتمهيد وتسوية جزء من أرض فضاء بجوار المستشفى ليكون طريقاً ممهداً، حتى يتسنى للسيارات التى تنقل حالات الغسيل الكلوى بالدخول الى باب المستشفى المخصص لدخولهم، حيث وجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز سمالوط بسرعة تسوية وتمهيد المكان راحة وتيسيراً لأهالينا من المرضي.



محافظ المنيا يستمع لمطالب المواطنين



جانب من جولة محافظ المنيا على المستشفيات



محافظ المنيا فى مستشفى بسمالوط