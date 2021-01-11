محافظ المنوفية يستقبل مساعد وزير الصحة لمتابعة منظومة استهلاك الأكسجين

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التدريب والتعليم الطبى وإدارة الحميات بوزارة الصحة، بمكتبه بالديوان العام بحضور محمد موسى نائب المحافظ والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة والدكتور حسين محمد حسين مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى بشبين الكوم.

يأتى هذا اللقاء على هامش زيارة مساعد وزير الصحة التفقدية لمستشفيات الحميات بنطاق المحافظة لمتابعة سير وانضباط العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع مساعد وزير الصحة منظومة إمداد واستهلاك الأكسجين الطبى والتأكد من الاستغلال الامثل للإمكانيات المتاحة وتطبيق البروتوكولات الطبية والعمل بها داخل مستشفيات الحميات وفقا لضوابط وزارة الصحة رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الصحة .

واستعرض محافظ المنوفية جهود المحافظة فى مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والاجراءات والمبادرات التى اتخذتها للحد من انتشار الفيروس وتكاتف كافة جهود المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية فى هذا الاطار وكذا المتابعة اليومية والدورية لموقف الأكسجين الطبى بالمستشفيات ودعم قطاع الصحة باسطوانات اكسجين إضافية لتغطية احتياجات المستشفيات بنطاق المحافظة مشيدا بدور الأطقم الطبية والأجهزة التنفيذية فى هذه الأزمة.

ووجه مساعد وزير الصحة الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده فى أزمة كورونا والتنسيق الدائم مع وزيرة الصحة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ومصابى كورونا.