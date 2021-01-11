محافظ الفيوم يقرر توفيق أوضاع مشروع نهضة مصر بما يتفق مع البيانات المساحية

كتب – رباب الجالى – أحمد مرعى

قرر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، توفيق أوضاع مشروع نهضة مصر بما يتفق مع البيانات المساحية الموجودة لدى مديرية المساحة والشهر العقارى، ونشر القرار بالجريدة الرسمية، حيث حمل القرار رقم 514 لسنة 2020، وأنه بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القرار رقم 189 لسنة 2020 المتضمن المادة 1 منه على إعتماد مشروع تقسيم نهضة مصر بحوض سعد وسعيد نمرة 56 الفيوم للقطعة رقم 262 من 259 من 50، و265 من 261 من 51 الفيوم بمسطح 491.25 متر، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام رقم 92+2م الوارد بتاريخ 4 نوفمبر 2011.

وشمل قرار محافظ الفيوم بالمادة رقم 1 توفيق أوضاع مشروع نهضة مصر بما يتفق والبيانات المساحية الموجود لدى مديرية المساحة والشهر العقارى، ليصبح مسمى 267 من 259 من 50 بدلاً من 262 من 259 من 50، ومسمى 270 من 261 من 51 بدلاً من 265 من 261 من 51، وبالمادة 2 تغيير مسميات أرقام القطع فقط دون تغيير فى مساحتها أو مواقعها لإحاطة موقع التقسيم بالمبانى، والمادة 3 القرار مكمل لقرار التقسيم رقم 189 لسنة 2020 مع تغيير مسميات القطع بالمادة 1 به إلى المادة 1 بهذا القرار، والمادة 4 مراعاة الإلتزام بالإشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط الإستراتيجى والتفصيلى والمعتمدة منا بالقرار السابق 189 لسنة 2020، وبالمادة 5 أن ينشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.



قرار محافظ الفيوم توفيق أوضاع مشروع نهضة مصر