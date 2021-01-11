محافظ الغربية يفتتح مدرستين بمركز زفتى بتكلفة 15 مليون جنيه

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عدداً من المنشآت التعليمية بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والمهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية ومحمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى والنائب محمود أبو حسين عضو مجلس الشيوخ.

وافتتح محافظ الغربية فى البداية مدرسة كفر دمنهور القديم والتى تضم 24 فصل 4 فصول رياض أطفال بالإضافة إلى حجرتين للمدرسين، حجرة مجالات، مكتبتين، صالة أغراض متعددة، مصلى، حجرة تطوير تكنولوجي، معمل لغات، حجرة مشاهدة، حجرة طبيب، معمل مطور، حجرة مصادر، حجرة مدير، حجرة إدارة، حجرة تحضير، حجرة كمبيوتر وحجرة للأخصائيين.

ومن جانبه أوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هذه المدرسة تم إنشائها بتكلفة 11 مليون و286 ألف جنيه وتخدم أبناء القرية والقرى المجاورة من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.

كما افتتح المحافظ مدرسة حانوت الابتدائية الجديدة والمقامة على مساحة 2140 م2والتى تضم 9فصول، مكتبة، غرفة مصادر، حجرات لممارسة الأنشطة وحجرة للمدرسين بتكلفة 3 ملايين 685 ألف جنيه.

ومن جانبه أشار المهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ خطة طموحة لإنشاء عدد من المدارس الجديدة داخل محافظة الغربية وجارى افتتاح عدد آخر من المدارس خلال هذا الأسبوع.

ولفت الدكتور طارق رحمى، إلى اهتمام الدولة بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء والذى يساهم فى إعداد جيل قادر على حمل الراية فى المستقبل.