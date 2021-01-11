محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة ويقود حملة لإزالة الإشغالات

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة مفاجئة بمركزي المحلة وسمنود، وذلك لمتابعة عدداً من الخدمات والمشروعات الجارية.

بدأت الجولة بتفقد مسار العائلة المقدسة ومتابعة أعمال النظافة اليومية لمدخل المسار، حيث وجه المحافظ بتواجد يومي لموظفي مجلس المدينة ورفع أي إشغالات في مدخل المسار، كما تابع المحافظ بداية أعمال رفع طبقة الأسفلت القديمة بشارع الوبريات تمهيداً لرصف الشارع ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة.

وفي مدينة المحلة قام المحافظ بمعاينة المركز الطبي الشامل بحي أول المحلة، والصادر له قرار ترميم، حيث تفقد المحافظ حجرات المركز، واستمع إلى شرح تفصيلي عن عملية الترميم وعن مقترح تطوير المركز وإمكانية استخدامه خلال الأزمة الحالية، موجهاً بعقد اجتماع غداً مع وكيل وزارة الصحة لبحث المقترحات المطروحة.

وخلال الجولة وجه المحافظ إدارة المرور بإيقاف عدد محافظ الغربية يقوم بجولة مفاجئة بمركزي المحلة وسمنود لمتابعة المشروعات الجارية.

وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ظهر اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة مفاجئة بمركزي المحلة وسمنود، وذلك لمتابعة عدداً من الخدمات والمشروعات الجارية.

وبدأت الجولة بتفقد مسار العائلة المقدسة ومتابعة أعمال النظافة اليومية لمدخل المسار، حيث وجه المحافظ بتواجد يومي لموظفي مجلس المدينة ورفع أي إشغالات في مدخل المسار، كما تابع المحافظ بداية أعمال رفع طبقة الأسفلت القديمة بشارع الوبريات تمهيداً لرصف الشارع ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة.

وخلال الجولة وجه المحافظ إدارة المرور بإيقاف 5 سيارات للسير في الإتجاه المعاكس على الطريق السريع و إيقاف عدد من السيارات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، كما وجه قسم الإشغالات بمركز المحلة برفع الإشغالات علي جانبي الطريق السريع.

رافق المحافظ خلال جولته محمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود، و ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة، و أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، ومحمد صلاح نائب رئيس مركز ومدينة المحلة.