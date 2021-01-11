محافظ الشرقية يتابع تركيب بلاط الإنترلوك بشارع القيسارية في بلبيس.. صور

الشرقية إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس، انتظام سير أعمال تطوير شارع القيسارية وبعض الشوارع المتفرعة منه بالمدينة، والتى يصعب رصفها من خلال تركيب بلاط الإنترلوك، وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، يتم تركيبه بطريق التداخل ويستخدم فى الشوارع الضيقة، مشيراً إلى أهمية تطوير المناطق العشوائية و العمل على رفع كفاءة البنية الأساسية لإعادة الوجه الجمالى والحضارى والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينه بلبيس بتذليل كافه العقبات التى تعوق من استكمال تنفيذ أعمال تطوير ورصف شوارع المدينة باستخدام بلاط الإنترلوك لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها، مشدداً على ضرورة مراعاه الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بين العمال لمواجهة فيروس كورونا حرصاً على سلامه الجميع.

ومن جانبه أوضح المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه جارى تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع القيسارية وعدد من الشوارع المتفرعة منه لاستعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المدينة تنفيذاً لخطة المحافظة فى التطوير والتجميل.



تنفيذ أعمال تركيب بلاط



تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك