محافظ البحيرة يعلن رصف ورفع كفاءة عدة طرق بالمحافظة بتكلفة 11 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه جارى العمل بكافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار المهندس فايز الجندى مدير مديريه الطرق، إلى المتابعة المستمرة لأعمال رصف الطرق الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق ومنها :-

متابعة أعمال رصف طريق الشوكة / البرنوجى مركز دمنهور بطول 4.3 كم بتكلفة 5.2 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020/2022 ،متابعة أعمال رصف طريق ابسوم - الوفائية مركز الدلنجات بطول 1.55 كم وبتكلفة 1.9 مليون جنيه، متابعة أعمال رصف طريق شبراخيت - محلة صا مركز شبراخيت بطول ٣كم بتكلفة 3.9 مليون جنيه.