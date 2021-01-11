محافظ البحيرة: الانتهاء من 16 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى بـ1.5 مليار جنيه

البحيرة ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه جارى الانتهاء من عدد 16 مشروعا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ودخولها الخدمة خلال العام المالی 2020 - 2021 بحد أقصی 2021/6/20 باستثمارات قدرها مليار و460 مليون جنيه مشيرا إلى أن تلك المشروعات تضم :-

أولا: مشروعات الصرف الصحي

- من المقرر الانتهاء من عدد 9 مشروعات صرف صحي القرى عبارة عن (محطات رفع شبكات انحدار وخطوط طرد) وهى :-

* صرف صحى قرية ششت الانعام ـ مركز ايتاى البارود

* صرف صحى قرية الجديـــــــة ـ مركز رشيــــــــــد

* صرف صحى قرية زاوية البحــــــــر ـ مركز كوم حمادة

* صرف صحى قرية محلة احمــــــد ـ مركز كوم حمادة

* صرف صحى قرية بلقطـــــــــــــــر ـ مركز ابوحمص

* صرف صحى قرية كوم القناطـــــــر ـ مركز ابوحمص

* صرف صحى قرية زكى افنـــــــدى ـ مركز ابوحمص

* صرف صحى قرية منشأة خيــــــاط ـ مركز حوش عيسى

* صرف صحى قرية كفر الدفــــراوى ـ مركز شبراخيت

- الانتهاء من مشروع صرف صحى ادكــــو والذى يتكون من ( توسعات محطة المعالجة بطاقة 20 الف م3 /يوم + عدد 2محطة رفع + شبكات انحدار + خطوط طرد) بتكلفة قدرها 500 مليون جنية والجارى حاليا تجارب التشغيل الخاصة به.

- الانتهاء من مشروع صرف صحى بــدر والذى يتكون من ) توسعات محطة المعالجة بطاقة 20 الف م3 /يوم + محطة رفع + شبكات انحدار + خطوط طرد ( بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه).

- الانتهاء من عدد 3 مناطق ضمن المناطق المستجدة بكفرالدوار وهى ( كفرالدوار البلد ـ الوكيل ـ راضى

والقرنشاوى والسيد بيومى) بإجمالى تكلفة حوالى 180 مليون جنية وجارى الانتهاء من ( انطونيادس ـ كينج عثمان ـ عزبة طه).

ثانيا مشروعات مياه الشرب :

-جارى الانتهاء من اعمال الربط لخطوط مياه ( الكنايس ـ زهره ـ البلسقون ـ عبدة باشا) بمركز كفر الدوار بأطوال 25 كم/ط تمهيدا لدخولهم الخدمة بإجمالي تكلفة 150 مليون جنيه.

- جارى حاليا نهو اعمال الربط لباقى خطوط مياه الدلنجات التى لم تدخل الخدمة وهى (خط مياه شركة الاتحاد ـ المسين ـ اطلميس ـ الناموس) باجمالى اطوال 40 كم/ط تمهيدا لدخولهم الخدمة بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه.

من جانبه أشار هشام أحمد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، إلى أنه تم اختيار مشروع محطة معالجة صرف صحي كوم الفرج بمركز أبو المطامير ضمن المشروعات ذات البعد الاستراتيجي على مستوى الجمهورية والمشروع يتكون من ( محطة معالجة ، محطة رفع . شبكات انحدار . خط طرد) وذلك بإجمالي تكلفة 207 مليون جنية وتم تسليم الموقع للشركة المنفذة وجاری حاليا أعمال التصميمات تمهيدا للبدء في التنفيذ.