محافظ أسيوط يزور المنطقة التكنولوجية ويتفقد مصنع سيكو لإنتاج الهواتف.. صور

أسيوط - هيثم البدري

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة لتفقد مصنع سيكو "Sico" والذى يعد أول مصنع لإنتاج الهاتف المحمول والتابلت فى الشرق الأوسط وأفريقيا كما تفقد مراكز خدمة العملاء لبعض شركات الاتصالات للوقوف على سير العمل وبحث زيادة الاستثمارات للمنطقة وتوفير فرص عمل للشباب.

ورافق المحافظ خلال الزيارة المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس على شحاتة نائب رئيس الجهاز والعميد مهندس محمد نصر مدير المنطقة التكنولوجية والمهندس محمد عبدالمقصود مدير إدارة التشغيل بالمنطقة وبعض المسئولين بشركة سيكو مصر.

وبدأت الزيارة بتفقد المحافظ ومرافقوه المبنى الإدارى بالمنطقة التكنولوجية وقاعة التدريب الرئيسية بالإضافة إلى المركز التكنولوجى المتكامل لخدمة المواطنين واستمع إلى شرح من مدير المنطقة للامكانات المتاحة بالمركز وطرحه للقطاعات التنفيذية والخدمية لاستغلاله وتوفير خدمات البريد والشهر العقارى وغيرها من الخدمات للمواطنين كما تفقد المحافظ مصنع "Sico" لإنتاج الهواتف المحمولة وتفقد خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع ومراحل الإنتاج المختلفة لجميع هواتف Sico مصر واستمع إلى شرح من المهندسين المشرفين على المصنع والذى تبلغ مساحته 4520 متر مربع ومجهز طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية ويعمل به نحو 300 مهندس وفنى وعامل و500 موظف بجميع أنحاء خدمة ما بعد البيع ونقاط البيع والتى تساهم فى توفير 4 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر ويصدر منتجاته إلى مختلف دول العالم وفقًا لاحتياجات السوق.

واستكمل المحافظ جولته بالمنطقة التكنولوجية بتفقد مراكز خدمة العملاء لبعض شركات الاتصالات والتقى ببعض العاملين والمشرفين على تلك المراكز من الشباب واستمع إلى طبيعة عملهم مشددًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والالتزام ببوابات التعقيم والتطهير المستمر لتلك المراكز ومنع التجمعات حفاظاً على سلامتهم.

وأكد محافظ أسيوط ، أهمية المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة والتى تم تخصيص 40 فدان لها وتم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منها على مساحة 20 فدان وهى تعتبر إحدى المناطق الأربعة التى تم تنفيذها بالمحافظات وذلك فى إطار الاستراتيجية القومية التى تتبناها الدولة فى مجال توطين صناعة الإلكترونيات التى تستهدف من خلالها تحويل مصر إلى مركز إقليمى متخصص فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات بما يتواكب مع المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية الشاملة للدولة 2030 كما أشاد بدورها فى توفير المزيد من الفرص للشباب على العمل والتدريب والتى توفر أكثر من 3 ألاف فرصة عمل لافتًا إلى أن المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة هى الأولى فى صعيد مصر وتعد بمثابة منارة علمية وتكنولوجية للصعيد بأكمله وتستقطب إليها شباب رواد الأعمال والمبدعين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفر بيئة عمل تكنولوجية متقدمة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية وتمثل قاعدة انطلاق للشركات الناشئة ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص وبؤر للإبداع والابتكار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات فضلًا عن ما توفره من برامج تدريبية وتكنولوجية متخصصة ترتبط باحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية وتوفر الآلاف من فرص العمل المتميزة لشباب الصعيد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لجذب استثمارات جديدة إلى المنطقة وتسهيل عمل الشركات بها.



محافظ أسيوط يزور المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة



المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة (