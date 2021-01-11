اليوم السابع
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الإثنين، 11 يناير 2021 01:52 م
خالد صلاح
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محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى العون الغذائى‎.. صور

الإثنين، 11 يناير 2021 01:34 م
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى العون الغذائى‎.. صور اللجنة المختصة تتابع أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة
أسوان عبد الله صلاح

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قامت لجنة من الجهات المختصة برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، بمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال الجارية داخل قرى العون الغذائي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنها قريتى كلابشة الجديدة وجرف حسين، وخاصة العمل على إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لمشروعات التطوير الجارية بالقرى الأكثر احتياجاً.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وباعتمادات 280,7 مليون جنيه، حيث جارى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعا استهدفت تحسين معيشة 38 ألفا و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه جارى طرح مشروعات المرحلة الثانية والتى ستضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو، بجانب تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات 198 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.

اللجنة المختصة تتابع أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة (3)
اللجنة المختصة تتابع أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة 

 

اللجنة المختصة تتابع أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة (1)
اللجنة المختصة تتابع أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة 

 

اللجنة المختصة تتابع أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة (2)
اللجنة المختصة تتابع أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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