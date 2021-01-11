محافظة القليوبية: تحقيق عاجل مع مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية

القليوبية إبراهيم سالم

وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بإحالة ما نسب من مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، للتحقيق العاجل والفورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ القليوبية، على كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بعدم إبداء أي آراء شخصية على صفحات التواصل الاجتماعى تتعلق بالعمل العام وأن الجهة المختصة بإصدار البيانات الإعلامية هى الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على فيس بوك التابعة لمكتب المحافظ.

ومن جانبها تقدمت محافظة القليوبية بالاعتذار عما تم تناوله، مؤكدة أنها تعمل دوما على توضيح الحقائق للمواطنين وما يتم من إنجازات على أرض الواقع، وأن جميع القيادات التنفيذية تكن كل احترام وتقدير لمواطنى القليوبية.