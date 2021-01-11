محافظة الإسماعيلية تحقق المرتبة الأولى فى إنجاز وحسم الشكاوي بنسبة 99 %

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اأن المحافظة قد حققت المرتبة الأولى بنسبة انجاز للشكاوى تصل إلى 99%، وكان قد تم أستقبال 4556 شكوى على منظومة الشكاوى الحكومية على مدار عام 2020، مشير إلى أن المنظومة قد أسهمت في خلق آلية عمل موحدة للربط بين الحكومة والمواطن، وكان العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين .
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحصاد السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية من بداية عام 2020 حتى انتهاء العام، وذلك حرصا من الدولة لرفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية لمواكبة الأحداث والتغيرات الحالية و تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، فالمنظومة تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهورًا.
وأشاد المحافظ، بالعاملين القائمين على المنظومة لاستجابة وحسم الشكاوى المقدمة من المواطنين، مؤكداً ان الاهتمام بأحتياجات المواطنين من أولويات العمل والتي تسعي المحافظة على الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين.
وأكد المحافظ، أن إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، لها دور هام بمنظومة الشكاوى الحكومية والعمل على تفعيل دور الشكاوى الإلكترونية لسرعة الاستجابة وتحقيق الصالح العام للمواطنين الذي يعد من أولويات الجهاز التنفيذي
وأضاف أنه يتم استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة من خلال الانترنت على عنوان www.shakwa.eg وتطبيق إيجابي، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، ارسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة.
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