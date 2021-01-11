محافظة الإسماعيلية تحقق المرتبة الأولى فى إنجاز وحسم الشكاوي بنسبة 99 %

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اأن المحافظة قد حققت المرتبة الأولى بنسبة انجاز للشكاوى تصل إلى 99%، وكان قد تم أستقبال 4556 شكوى على منظومة الشكاوى الحكومية على مدار عام 2020، مشير إلى أن المنظومة قد أسهمت في خلق آلية عمل موحدة للربط بين الحكومة والمواطن، وكان العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين .

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحصاد السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية من بداية عام 2020 حتى انتهاء العام، وذلك حرصا من الدولة لرفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية لمواكبة الأحداث والتغيرات الحالية و تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، فالمنظومة تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهورًا.

وأشاد المحافظ، بالعاملين القائمين على المنظومة لاستجابة وحسم الشكاوى المقدمة من المواطنين، مؤكداً ان الاهتمام بأحتياجات المواطنين من أولويات العمل والتي تسعي المحافظة على الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ، أن إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، لها دور هام بمنظومة الشكاوى الحكومية والعمل على تفعيل دور الشكاوى الإلكترونية لسرعة الاستجابة وتحقيق الصالح العام للمواطنين الذي يعد من أولويات الجهاز التنفيذي

وأضاف أنه يتم استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة من خلال الانترنت على عنوان www.shakwa.eg وتطبيق إيجابي، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، ارسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة.