مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 24 أستاذاً مساعداً

أسيوط هيثم البدرى

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 24 أستاذاً مساعداً بعدد من كليات الجامعة، حيث تضمنت القرارات في كلية العلوم تعيين كلا من الدكتور الحجاج أحمد حسن على والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن محمد، والدكتور محمد عبد المجيد إبراهيم سيد.

وفي كلية الطب وافق سيادته على تعيين الدكتور أبو الحسن حسيب محمد ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكلٍ من الدكتورة ريهام عبد الوهاب حسن والدكتور محمد يحيي فراج و الدكتورة مني جابر مصطفي سيد و الدكتور محمد حسن مصطفي عبد اللاه و الدكتورة زينب جابر علي مهران و الدكتور أحمد نصر الدين محمد علي .

وتضمنت القرارات تعيين أساتذة مساعدين بكلية التمريض وهم الدكتورة رشا على أحمد عبد المولى، ومنح الدكتورة عطيات محمد حسن سيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذاً مساعد و الدكتورة مديحة علي محمود ابو العلا و الدكتورة غادة شلبي خلف مهران .

وأصدر عدة قرارات بتعيين أستاذاً مساعداً واحداً بعدد من الكليات وهم الدكتور السيد عبد المنصف محمد بكلية الزراعة، والدكتورة ولاء عبد اللاه عبد الحافظ حسن بكلية الآداب، والدكتور حسام الدين مصطفى كامل محمد بمعهد جنوب مصر للأورام والدكتور مصطفى هاشم أحمد عمر و الدكتور الحسين صلاح محمد حسين بكلية التربية الرياضية.

وتمت الموافقة على منح الدكتور مصطفى عبد الرحمن سيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الصيدلة وكذلك منح الدكتور عصام سعيد عبد المجيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الهندسة و الدكتور محمد عبد الوهاب محمود العزازي و الدكتور جمال أحمد رشدي جمال الدين مصطفي أساتذة مساعدين بكلية الهندسة و في كلية الخدمة الاجتماعية وافق بتعيين الدكتورة صابرين عربي سعد استاذاً مساعداً بالكلية.