اليوم السابع
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متطوعون من جامعة الزقازيق يقدمون أجهزة ومساعدات طبية لمستشفى العريش

الإثنين، 11 يناير 2021 04:32 م
متطوعون من جامعة الزقازيق يقدمون أجهزة ومساعدات طبية لمستشفى العريش الدكتور عادل قاسم ، الاستاذ بجامعة الزقازيق
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن الدكتور عادل قاسم، الأستاذ بجامعة الزقازيق، أن قافلة متطوعين من جامعة الزقازيق قدمت أجهزة طبية ومساعدات عاجلة لمستشفى العريش العام بعد أن تبرعت بها إحدى الشركات.

وأوضح أنها شملت 3 جهاز أكسجين جينراتور، 10 جهاز فلوميتر، 5أدابتور ديثرمي، و300 وصلة ديثرمي (مؤقتة)، و10 عبوات سيدكس5 وصلة ديثرمي (دائمة)، واغطية، وملابس أطفال، وتم تسليمها لمستشفى العريش العام لمساعدتها فى مواجهة جائحة كورونا.

وأعرب عن شكره لكافة الجهات المعنية التى سهلت مهمة القافلة لصالح المرضى بمستشفى العريش العام .

وكان عددا من المتطوعوين  بشمال سيناء، اطلقوا مبادرات شعبية لتوفير اجهزة تنفس منزلية لمساعدة مرضى فيروس كورونا.

وقال الإذاعى عادل رستم، إنه تم عن طريق مؤسسة أهلية بشمال سيناء اطلاق المبادرة والتى تقوم على تلقى تبرعات عينية من الأهالى بكل ما يستطيعون تقديمه من مساعدات عاجلة لأسر تواجه صعوبة فى توفير ادوات تعقيم ومطهرات وغيرها من الاحتياجات فى ظل الجائحة .

وأضاف أنه بدأت بالفعل استجابة قطاع كبير من الأهالى وتوفير احتياجات عاجلة وجارى مواصلة الدعوة للمبادرة ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة  تأتى استكمالا لجهود انطلقت فى شمال سيناء لاسهام المجتمع المدنى إلى جانب مؤسسات الدولة فى مواجهة الجائحة.

وسبق وأعلن مجموعة متطوعين بشمال سيناء توفيرهم 4 أجهزة أكسجين لمساعدة مرضى كورونا خلال تواجدهم فى الحجر المنزلى والتنسيق مع نقابة تمريض شمال سيناء فى أعمال توصيلها للمنازل وتركيبها للمستفيدين .

كما أعلنت نقابة الصيادلة بشمال سيناء توفيرها جهازين أكسجين والاستعداد لتوصيلها لمن يحتاج لها .


 

 


شمال سيناء

كورونا

سيناء

مبادرات خيرية

مجموعة متطوعين بشمال سيناء

نقابة الصيادلة بشمال سيناء

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