مايك بومبيو يهاجم الأمم المتحدة: منظمة غير فعالة وتعاملنا كحصالة نقود

ريهام عبد الله

هاجم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها غير فعالة، وأنه يتم التلاعب بها من قبل جهات خبيثة - على حد وصفه - مشيرا إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة دفعت الأمم المتحدة لمعاملة أمريكا كحصالة نقود.

وقال بومبيو، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أمريكا بلد كريم، لكن الإدارات السابقة تركت الأمم المتحدة تعاملنا مثل حصالة نقود، الأمم المتحدة، كانت غير فعالة، وإهدار، ومتلاعب بها من قبل جهات خبيثة، تحتاج للتشكيل وبسرعة".



مايك بومبيو

ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، رفع جميع القيود التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية سابقا على علاقاتها مع تايوان، فى خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة ضربة جديدة من واشنطن للصين.

وقال بومبيو، فى بيان نشرته الخارجية عبر موقعها الإلكتروني: "اليوم أعلن أنى أرفع كل تلك القيود المفروضة ذاتيا"، مضيفا أنه "على وكالات السلطة التنفيذية اعتبار كل 'إرشادات الاتصال' المتعلقة بالعلاقات مع تايوان التى أصدرتها سابقا وزارة الخارجية.. لاغية وباطلة".

وتدير تايوان منذ العام 1949 سلطات لا تعترف بشرعية النظام الحكومى فى باقى الأراضى الصينية، بينما تعتبر بكين الجزيرة من إحدى محافظاتها.

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الثنائية مع إدارة تايوان عام 1979 وتتبع منذ ذلك الحين سياسة "الصين واحدة"، لكن الاتصالات بين واشنطن وتايبيه تشهد تعزيزا لافتا فى السنوات الأخيرة على خلفية تزايد التوتر بين واشنطن وبكين، وهو ما يثير حفيظة الصينيين.