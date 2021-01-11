ماذا سيحدث فى مجلس النواب الأمريكى اليوم؟ والمادة 25 الكارت الأخير لعزل ترامب

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مجلس النواب الأمريكى ، مستعد لبدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إذا رفض نائب الرئيس مايك بنس، ومجلس الوزراء إقالته من منصبه لدوره في تحريض الغوغاء الذين نفذوا هجومًا مميتًا على مقر الحكومة الأمريكية، وسلمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الإنذار في رسالة إلى زملائها مساء الأحد وصفت الرئيس بأنه تهديد عاجل للأمة.

وأوضحت الصحيفة، أن مجلس النواب سيمضى قدما اليوم الاثنين ، في إصدار قرار غير ملزم يدعو بنس، لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين ، وتجريد ترامب من سلطته الرئاسية. إذا فشل الإجراء في الحصول على دعم بالإجماع ، كما هو متوقع ، سيصوت مجلس النواب على القرار يوم الثلاثاء. وقالت بيلوسي إن بنس سيكون أمامه "24 ساعة" للرد.

و قالت بيلوسي، إن مجلس النواب "سيشرع في تقديم تشريع العزل إلى القاعة". على الرغم من أنها لم تحدد جدولًا زمنيًا دقيقًا ، فقد اقترح كبار الديمقراطيين أن يبدأ مجلس النواب الإجراءات في أقرب وقت في منتصف الأسبوع ، مع تأجيل محاكمة مجلس الشيوخ - ربما لعدة أشهر - حتى لا يصرف الانتباه عن جدول أعمال جو بايدن ، وكتبت بيلوسى : "لحماية دستورنا وديمقراطيتنا ، سنتصرف على وجه السرعة ، لأن هذا الرئيس يمثل تهديدًا وشيكًا لكليهما". "مع مرور الأيام ، تشتد فظاعة الاعتداء المستمر على ديمقراطيتنا التي يرتكبها هذا الرئيس ، وكذلك الحاجة الملحة للتحرك".

وأشارت بيلوسي ، إلى ضرورة الاستعجال لأن ترامب كان من المقرر أن يغادر منصبه في 20 يناير ، مضيفة أن القرار دعا بنس إلى "عقد اجتماع وتعبئة مجلس الوزراء لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لإعلان عدم قدرة الرئيس على تنفيذ مهام منصبه".