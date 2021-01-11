لودريان: تدمير منازل الفلسطينيين واستمرار بناء المستوطنات يقوض حل الدولتين

كتب أحمد جمعة

أكد الخارجية الألمانى هايكو ماس، أن عملية السلام فى الشرق الأوسط لم تكون أولوية فى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات فى إسرائيل فى مارس المقبل وإجراء انتخابات فى فلسطين سيؤخر أى محادثات أو تحرك، موضحا أن هناك تحرك لبناء إجراءات الثقة بعيدا عن إجراء الانتخابات.

وأوضح ماس، فى مؤتمر صحفى لوزراء المجموعة الرباعية الأوروبية العربية وجود نية صادقة لاستئناف عملية السلام بالعمل على إجراءات بناء الثقة.

فيما أشار وزير خارجية فرنسا حان لودريان إلى أن الاتحاد الأوروبى يرى أن استمرار الاستيطان سيقوض جهود حل الأزمة، داعيا تل أبيب للامتناع عن تدمير منازل الفلسطينيين وضم أراضى للمستوطنات فى الضفة الغربية.