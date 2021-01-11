اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كسينجر: العودة للاتفاق النووى يمكن أن تسبب سباق تسلح بالشرق الأوسط

الإثنين، 11 يناير 2021 04:08 م
كسينجر: العودة للاتفاق النووى يمكن أن تسبب سباق تسلح بالشرق الأوسط كسينجر
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكى الأسبق هنرى كسينجر، إن الإدارة الأمريكية الجديدة لا ينبغى أن تعود إلى روح الاتفاق الإيرانى الذى يمكن أن يسبب سباق تسلح فى الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمر عبر الانترنت لمعهد السياسة الشعبية اليهودى، انتقد كسينجر اتفاق إيران الذى تم التوصل إليه عام 2015، والذى انسحب منه الرئيس ترامب عام 2018، والذى يسعى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن للعودة إليه لو وافقت إيران على الالتزام مجددا بحدود الاتفاق حول برنامجها النووى.

وأضاف كيسينجر، لا ينبغى أن نتغاقل، فلا أعتقد أن روح الاتفاق الإيرانى مع حدود زمنية سيغير أى شىء سوى أنه سيجلب الأسلحة النووية للشرق الأوسط، وبالتالى يخلق حالة من التوتر الكامن فى فترة قريب أو ستأتى لاحقا.

 وتابع كسينجر، أن النظام الحالى فى إيران لا يجد إمكانية على ما يبدو للتخلى عن هذا المزيج من الإمبريالية الإسلامية والتهديد. ويتعلق الاختيار الحقيقى بتقدير قدرات إيران النووية ومدى إمكانية تجنبها، مضيفا أن يقول ألا يتم الحوار مع إيران.

وفى وقت سابق، قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني يجب أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد أن استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة وتهديد برلمانها بتقييد وصول المفتشين لمواقعها اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال جروسي في مقابلة في إطار مؤتمر (رويترز نيكست) "من الواضح أنه ليس لدينا شهور طويلة. أمامنا أسابيع على الأرجح".

 

 


هنرى كسينجر

ايران

الاتفاق النووى

الشرق الاوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فورين بوليسى: الإطاحة بأولبرايت وهنرى كسينجر من مجلس استشارى بالبنتاجون

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 04:38 م

تعرف على أبرز اللاجئين لأمريكا.. على رأسهم مادلين أولبريت وهنرى كسينجر

الخميس، 21 يونيو 2018 02:46 م

بعد لقائه ببوتين..التايمز: كسينجر يحرك خيوط دبلوماسية إدارة ترامب

السبت، 01 يوليه 2017 06:29 م

الراقصة والسياسى.. أنا برقص بوسطى وأنت بترقص بلسانك.. هنرى كسينجر كان يرقص مع نجوى فؤاد فى الحفلات الخاصة.. وكاريوكا هزت عرش فاروق والضباط الأحرار ومبارك قال لها: "ما ينفعش يقولوا تحية ماكلتش فى عهدى"

الجمعة، 07 أبريل 2017 06:59 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة