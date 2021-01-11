قطع المياه عن منطقة 15 مايو بمدينة جمصة 6 ساعات غدا

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم غدا الثلاثاء الموافق 12 يناير الجارى قطع المياه عن منطقة 15 مايو التابعة لمدينة جمصة لمدة 6 ساعات وذلك من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا وذلك لتركيب وحدات قياس على خط المياة الرئيسى المغذى للمنطقة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

ووجه مختار، رئيس مدينة جمصة للتنسيق مع مسئولى الشركة لسرعة العمل وانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الفنية الواجبة لاعمال التى يتم اجراؤها على الخط المشار اليه.

هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطنى المنطقة المذكورة المتأثرة بانقطاع المياه وجهاز المنطقة والمصالح والمستشفيات والمخابز، نطاق المنطقة بضرورة العمل اتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.