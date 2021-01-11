قصور ثقافة الأقصر تنظم ندوات ومحاضرات حول "إدارة الوقت والتنمية المستدامة"

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "المشاركة الديمقراطية والتنمية المستدامة". وأوضح سيد صدقى مفهوم المشاركة الديمقراطية ومفهوم التنمية المستدامة وأهميتها في حياة الدول بشكل خاص والعالم بشكل عام.

وأعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مهارات إدارة الوقت" وأوضحت د. إيمان فؤاد أهمية الوقت وكيفية الإستفادة منه عن طريق عمل خطة يومية في اليوم "هام وعاجل، هام وغير عاجل، عاجل وغير هام" وتحديد هدف لليوم وتحديد الأولويات وإستخدام مذكرة لتدوين المهام، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "السلوك العدواني عند الأطفال أشكاله أسبابه وعلاجه وطرق التخلص منه" وأوضحت أميرة فوزى ما هو السلوك العدوانى وطرق علاجه وأشكاله وأسبابه وكيف نتخلص من هذا السلوك، بجانب محاضرة بعنوان "فضل العلم" وتحدث شعبان شلبى عن العلم والعلماء وأول كلمة في القرآن أقرأ ولا يستوي الجهال والعلماء وأمثلة العلم والتعلم من القرآن، وأن العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها والجهل يخفض بيوت العز والكرمِ.

كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "القيمة الجمالية فى رسوم الكهوف" وأوضحت د. منال مبارك بعض موضوعات الرسوم البدائية المختلفة والتي إستعان بها الإنسان البدائي كهدف وظيفي ونفذها بأساليب مختلفة وأدوات بدائية بسيطة قام بتشكيلها ومعالجتها بما تتناسب مع أغراضه ومتطلباته المختلفة، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "لعنة الفراعنة" وتحدث د. محمد إمام عن لعنة الفراعنة والرصد وما هو الزئبق الأحمر وكيف نحصل على الزئبق الأحمر، كماعقدت محاضرة بعنوان "المسرح وموهبة التمثيل المسرحي" وأوضح المخرج المسرحي كريم الشاورى أن التمثيل موهبة ومقلد مشخص مصطنع مبدع محترف ثائر على وضعه التمثيلي لماح بشكل دائم، بجانب عرض فنى لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدمت العديد من الأغاني منها" زينة، ما بيسألش عليا أبدا، خفيف الروح".

فيما أعد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "قيمة صفة الصدق" وتحدث علي صديق الروبي عن قيمة الصدق وكيف أن الإنسان يكون صادقا أميننا مع نفسه والآخرين وأن صفة الصدق من صفات المؤمن الكامل الإيمان وقد اتصف بها الأنبياء والصالحين وأن الصدق يهدي إلى البر ونهي الإسلام عن الكذب، وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "دورنا فى تربية الأجيال" وأوضح على توفيق دور الأسرة ودور المدرسة ودور المجتمع فى تربية الأجيال، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة بعنوان "سهر الخميس"، بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية رسم حر عن الكائنات البحرية تنفيذ أسماء عبد السلام.