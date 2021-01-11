اليوم السابع
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خالد صلاح
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فيس بوك يغلق حسابات مسئولين أوغنديين قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة

الإثنين، 11 يناير 2021 02:17 م
فيس بوك يغلق حسابات مسئولين أوغنديين قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة فيس بوك ـ صورة أرشيفية
كمبالا (أ ش أ)

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أغلق موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) خلال الأيام الأخيرة حسابات العديد من المسئولين الحكوميين فى أوغندا المتهمين بالتدخل فى نقاش عام، وذلك بحلول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة فى البلاد الخميس المقبل.


وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الإثنين، أن أوغندا تنظم الانتخابات الرئاسية المقبلة في أجواء متوترة، حيث يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته "يوري موسفني" (76 عاما) والذي حكم البلاد 35 عاما، ومغني الراب والسياسي الأوغندي "بوبي واين" البالغ من العمر 38 عاما.


وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد علقت في 26 ديسمبر الماضي اجتماعات الحملة الدعاية لانتخابات الرئاسة في العاصمة و10 مناطق كثيفة السكان، مستندة إلى مخاطر فيروس كورونا، حيث سجلت أوغندا 33 ألفا و360 حالة إصابة بـ (كوفيد-19) و245 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.


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