فيديو وصور.. "حب لم يكتمل".. قصة شاب فقد حياته على يد تاجر مخدرات فى بهتيم

كتب عبد الله محمود - أحمد حسنى

قصة حب لم تكتمل، قصة مؤثرة بطلها شاب لم يبلغ السابعة والعشرين من عمره، راح ضحية الدفاع عن عدم ترويج المواد المخدرة بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، على يد تاجر مخدرات.

"اليوم السابع" حاور أهل الضحية زوجته ووالدته، وأكدت زوجة المجنى عليه أحمد، أنها فوجئت بالمتهم وبعض أصدقائه يقومون بمعاكستها أمام منزلها، فقام زوجها بالنزول ومحاولة إبعاد المتهم عن المنزل ومنعه من ترويج المواد المخدرة.

وأكملت زوجت الضحية: "جوزى قاله مش قولتلك بلاش تبيع هنا، المتهم قاله أنت اللى هتمنعنى وطلع سكينة كبيرة من هدومه وضربه فى رجله، ونزل عليه بالسكينة، ملحقناش ننقله للمستشفى كان مات وودعنا"، مضيفة:" عشت أحب جوزى 9 سنين واتجوزته 3 سنين بس، خلفنا بنتنا سنتين ملحقتش أفرح بيه".

وأكملت زوجة المجنى عليه:"أول ما شوفت جوزى بيضرب بالسكينة، نزلت فى الشارع أجرى نزلت لقيت المتهم بيقولى أهو أهو وبيضربه فى رأسه بالسكينة، وقاطع وسطه بالكامل بالسكينة، جرينا بيه على المستشفى قبل ما ندخل المستشفى كانت روحه طلعت، حب عمرى ضاع فضلت أحبه 6سنوات وأتجوزته 3 سنوات بس ملحقتش أتهنا بيه، جوزى كان سواق ومفيش لا معاش ولا أى حاجة، بس عشمي فى ربنا حسبى الله ونعم الوكيل".

وأشارت زوجة المجنى عليه، إلى أن النيابة العامة أمرت بضبط المتهم على الفور وقررت حبسه على ذمة القضية، مستطردة:" قولت لوكيل النيابة حق جوزى وبنتى اللى لسه سنتين بين إيديك، لو المتهم خرج هقتله بإيدى ده قتل جوزى وحبيبى".

من جانبها أكدت والدة المجنى عليه، أن ابنها المجنى عليه كان أكثر الأبناء اهتمام به ويعمل تلبية جميع احتياجتها، مؤكدة أنها صعقت بخبر وفاته، مطالبة بإعدام المتهم وعودة حق نجلها الذى طالما سعى لحل مشاكل أهل منطقته دون أن يشكى من أحد.