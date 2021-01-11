فتح باب التقديم للإلتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، قيام الوزارة بفتح باب التسجيل للإلتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية للعام الدراسى 2020 /2021 وذلك خلال الفترة من 10 إلى 30 يناير 2021 إلكترونيًا عبر الرابط التالى http://tawzef.emis.gov.eg

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم نموذجاً عالميا للمدارس الفنية بمعايير وإعتماد دولى من جانب، ومن جانب آخر ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة فى جانب التدريب العملى والتوظيف، بالإضافة إلى مميزات عديده يحصل عليها العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل الحصول على مزايا العمل فى بيئة تعليميه حديثه تقوم على التطوير المستمر والشامل والتدريب التقنى المستمر عإلى الجودة على مستوى دولى وعلى أيدى خبراء معتمدين وكذلك فرصه الحصول على خبره عمليه عديده تساهم فى بناء مركز علمى متميز بالإضافة إلى حوافز معنوية ومادية عديده مرتبطة بالأداء.

أفاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن شروط الإلتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية كالآتى :

· سيتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 10 حتى 30 يناير 2021م

· فريق العمل سيشكل من العاملين من المدارس الحكومية أو الحكومية لغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التى تتبعها المدرسة المراد الإلتحاق بها .

· يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفنى من العاملين بمديريه التربية والتعليم بالمحافظة التى تتبعها المدرسة المراد الإلتحاق بها

· يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمى التعليم الفنى فقط بمديريه التربية والتعليم بالمحافظة التى تتبعها المدرسة المراد الإلتحاق بها .

· سيتم التعامل مع الناجحين فى الإختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التى تم التقديم للإلتحاق بها.

· فى حالة الإشارة إلى شهادات علميه أو شهادات خبره للتأكد من إعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإستبعاد نهائياً دون الرجوع على الوزارة بأى حق قانوني.

أضاف وكيل أول وزاره التربية والتعليم أن الوظائف المتاح التقدم إليها للمعلمين بمحافظة الشرقية هى ( معلم رياضيات - معلم لغة انجليزيه - معلم تربيه رياضيه - معلم صحة حيوان – معلم مواد زراعية "تخصص بساتين" – معلم مواد زراعية " تخصص كيمياء زراعية" ) وذلك طبقا للشروط الآتية ( أن يكون حاصل على مؤهل عالى مناسب - خبره فى مجال التدريس - إجاده إستخدام الحاسب الآلى والإنترنت - إجاده مهارات العمل الجماعى - إجاده مهارات التواصل - إجاده مهارات تقديم وعرض المعلومات ).

يذكر أن محافظة الشرقية يوجد بها مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية ويمكن الإطلاع على شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الرابط الاتى http://tawzef.emis.gov.eg