اليوم السابع
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غلق 110 محل بمدينة بنى سويف لمخالفة قرارات مجلس الوزراء

الإثنين، 11 يناير 2021 08:12 ص
غلق 110 محل بمدينة بنى سويف لمخالفة قرارات مجلس الوزراء صورة أرشيفية
بنى سويف _ هانى فتحى

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أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف 110 محل تجارى مخالف لقرارات الغلق الصادرة من مجلس الوزراء بقرى ومدينة بنى سويف.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف حملة قادها عبد الحي سيد، نائب رئيس المدينة، ونادي مرداش، نائب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات القروية والمناطق، حيث أسفرت الحملة عن غلق 110 محل منهم 40 من شوارع المدينة وغلق 70 محل من الوحدات القروية وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تكليفات لرؤساء المدن بالمتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 


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