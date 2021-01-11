غلق وتشميع 8 مقرات للدروس الخصوصية وحضانة بـ 4 مراكز بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م حملة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق مراكز ( أبو حمص - مركز دمنهور - رشيد - مركز و بندر كفر الدوار - كوم حماده - حوش عيسى - ايتاى البارود - ادكو - الدلنجات - شبراخيت - النوبارية - ابو المطامير - الرحمانية ).

وأسفرت الحملة عن متابعة أماكن الدروس الخصوصية وتم رصد مركز وأخذد تعهد على المدرس وتم الغلق بإدارة كوم حمادة.

إدارة بندر كفر الدوار:

تم مرور اللجنة على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق منطقة نظير وتم غلق وتشميع 4 مقرات.

إدارة ابو حمص:

تم مرور اللجنة على مراكز الدروس الخصوصية بقرى جواد حسنى و كيمان دميسة و كفر حصام وكوم القناطر وتم الغلق والتشميع لمركزين معلم بمدرسة كوم القناطر الإعدادية و آخر معلم إنجليزى بمدرسة عمران.

إدارة الرحمانية:

وبمتابعة مقرات الدروس الخصوصية تبين وجود معلم كيمياء وتم أخذ إقرار بعدم إعطاء دروس خصوصية، وكذا غلق حضانة بها 3 فصول لعدم مراعاة الإجراءات الإحترازية.