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غلق وتشميع 8 مقرات للدروس الخصوصية وحضانة بـ 4 مراكز بالبحيرة

الإثنين، 11 يناير 2021 12:46 م
غلق وتشميع 8 مقرات للدروس الخصوصية وحضانة بـ 4 مراكز بالبحيرة مركز دروس خصوصية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م حملة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق مراكز (  أبو حمص - مركز دمنهور  - رشيد - مركز و بندر كفر الدوار -  كوم حماده - حوش عيسى  - ايتاى البارود - ادكو - الدلنجات - شبراخيت - النوبارية - ابو المطامير - الرحمانية ).

وأسفرت الحملة عن متابعة أماكن الدروس الخصوصية وتم رصد مركز وأخذد تعهد على المدرس وتم الغلق بإدارة كوم حمادة.

إدارة بندر كفر الدوار:

تم مرور اللجنة على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق منطقة نظير وتم غلق وتشميع 4 مقرات.

إدارة ابو حمص:

تم مرور اللجنة على مراكز الدروس الخصوصية بقرى جواد حسنى و كيمان دميسة و كفر حصام وكوم القناطر وتم الغلق والتشميع لمركزين معلم بمدرسة كوم القناطر الإعدادية و آخر معلم إنجليزى بمدرسة عمران.

 

إدارة الرحمانية:

وبمتابعة مقرات الدروس الخصوصية تبين وجود معلم كيمياء وتم أخذ إقرار بعدم إعطاء دروس خصوصية، وكذا غلق حضانة بها 3 فصول لعدم مراعاة الإجراءات الإحترازية.

 

 

 


أخبار مصرية

محافظه البحيره

حضانه

دروس خصوصيه

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