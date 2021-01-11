غلق قاعة أفراح وضبط 32 شيشة لمخالفة تعليمات مواجهة كورونا بمدينة المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على ضرورة المتابعة الميدانية من قبل رؤساء الوحدات المحلية، من خلال تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة لمتابعة الحالة العامة لكافة القطاعات والعمل على رصد المخالفات، بالتوازى مع المتابعة لمدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال فض أى تجمعات من المواطنين، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إن الوحدة المحلية لمدينة المنيا أغلقت إحدى قاعات الأفراح بحى شمال المدينة، لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم ضبط ومصادرة 32 شيشة خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية على المطاعم والمقاهى وعلى كافة الأماكن التى يتردد عليها المواطنون.

من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، انه بجانب الحملات التى تنظمها الوحدة المحلية لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، تواصل الوحدة المحلية جهودها لرصد المخالفات.