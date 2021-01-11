عام ذوى الهمم بأسوان..تسليم دراجات بخارية للمستحقين وكود خاص بالطرق والشوارع

أسوان - صلاح المسن

تعتبر محافظة أسوان عام 2021 هو عام ذوى الهمم فى المحافظة، حيث تم إعطاء توجيهات بتوفير كافة احتياجات ومتطلبات ذوى الإعاقة عند تنفيذ أى مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة القادمة، بجانب مشروعات تطوير وتجميل الشوارع والميادين والمتنزهات، وأيضاً أثناء إنشاء أو رفع كفاءة أى منشآت حكومية أو مواقع خدمية، وخاصة فيما يرتبط بالحركة أو الأنشطة اليومية.

وتم تكليف المسئولين بسرعة إجراء وحصر شامل لجميع المواطنين من ذوى الإعاقة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهم تضم كافة المعلومات الأساسية من أجل ضمان حصولهم على حقوقهم والخدمات المختلفة بعدالة ومساواة بعيداً عن المحسوبية والمجاملات، وبما يتناسب مع مطالبهم وطموحاتهم.

وتم توزيع وتسليم 6 دراجات بخارية للمستحقين من ذوى الإعاقة ممن تقدموا بطلبات للحصول على دراجة مجهزة، والذين إنطبقت عليهم الشروط والمعايير التى وضعتها اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، حيث يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها محافظ أسوان بإعتبار 2021 عاماً للأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة، كما تكريم القائمين على المركز الحرفى وإحدى الجمعيات لمجهوداتهم نحو الإرتقاء بخدمات ذوى الإعاقة.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أن أبنائنا من ذوى الهمم يمثلون الفئة المتميزة بالمجتمع الأسوانى لما يثبتونه يوماً بعد يوم من المواهب الفذة والأداء الفنى والثقافى الراقى فى كافة المجالات والأنشطة ليكونوا بذلك جديرين بالإحترام والإعتزاز والرعاية بإعتبارهم نماذج مشرفة تسعى دائماً بعزيمة وإصرار الأبطال لقهر المستحيل، والتغلب على التحديات بإرادة صلبة وقوية، موضحاً بأن المحافظة تحرص دائماً على التواصل معهم، والعمل معاً جنباً إلى جنب فى الإتجاه الصحيح والتغلب على أى مصاعب بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بجانب إهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم.

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن عام 2021 سيكون عام الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، موجها ضرورة أن تشمل جميع المشروعات الجديدة وأعمال التطوير والتجديد تنفيذ نموذج الكود الدولى الخاص بذوى الهمم سواء فى الطرق والشوارع أو المبانى، بالإضافة إلى وسائل النقل ومحطات السكك الحديدية ومواقف السيرفيس وهو الذى يستلزم الإسراع فى إنهاء الحصر الشامل للأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة الجهات الحكومية والوحدات المحلية من أجل وضع تصور عام من الواقع الفعلى لمطالب وإحتياجات ذوى القدرات الخاصة والعمل على تقديم كافة الخدمات المطلوبة لهم، مع تخفيف أعباء الحركة والتنقل عليهم .

كما أشار أحمد حمدى، مدير التضامن الإجتماعى بأسوان، إلى إستخراج 1300 بطاقة خدمات متكاملة للمعاقين كمرحلة أولى للحالات شديدة الإعاقة، كما تم تطوير جميع مكاتب التأهيل للمعاقين وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلى وربطها مباشرة بالإدارة العامة للتأهيل بالوزارة.



المبنى الجديد لإدارة كلابشة الإجتماعية



تسليم 6 درجات بخارية للمستحقين من ذوى الإعاقة



تكريم القائمين على المركز الحرفي وجمعيه خير الجنوب لمجهوداتهم نحو الإرتقاء بخدمات ذوي الإعاقة