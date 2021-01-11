ضبط طن مخللات بمصنع بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية، حملة تموينية مكبرى بتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية الغير مرخصة.

وأشارات مديرية التموين بالاسكندرية فى بيان لها اليوم، تحت اشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب، إلى أن إدارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف رضا حسن رئيس الرقابة تحت رئاسة حى شرق بالاشتراك مع الطب البيطرى وذلك للاختصاص، قامت بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضر إدارة و تشغيل مصنع لتعبئة المخللات بمنطقة أبيس بدون تراخيص و تحريز كميات من المخللات تقدر 1000 كجم تنبعث منها روائح مريعة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.