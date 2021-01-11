اليوم السابع
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الإثنين، 11 يناير 2021 09:34 م
خالد صلاح
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صور.. زمهرير الشتاء يفتك بنحو 3000 لاجئ في البوسنة والهرسك

الإثنين، 11 يناير 2021 09:33 م
صور.. زمهرير الشتاء يفتك بنحو 3000 لاجئ في البوسنة والهرسك اللأجئون وسط الثلج
وكالات

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أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن السبل تقطعت بنحو 3000 مهاجر يعيشون بلا مأوى في شمال البوسنة، مشيرة إلى معاناتهم بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، بسبب موجة من الثلوج ضربت البلاد.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون: "شاهدنا بقلق متزايد على مدى الأسبوعين الماضيين الوضع الإنساني المتردي الذي يواجه العديد من المهاجرين في البوسنة".

وأضاف: "نقدم وشركاؤنا الدعم قدر استطاعتا، لكن من الواضح أن هناك حاجة لحل مستدام على المدى البعيد".

ومن جانبه، قال بيتر فان دير أوفيريت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البوسنة: "هناك أماكن في مراكز قريبة يمكن أن تسع كثيرا من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل لكن من الصعب الحصول على اتفاق سياسي من السلطات الوطنية والمحلية".

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه اضطر بعض الذين ينامون في العراء لمغادرة مخيم ليبا قرب الحدود الكرواتية قبل أسبوعين، عندما أتى حريق على جزء كبير منه.

وظل قليلون في المخيم حيث يعتمدون على هياكل خيام مؤقتة بينما غادر الكثيرون. وأشارت إلى أن عددا آخر انتشر في غابات مجاورة على أمل عبور الحدود سعيا لحياة أفضل في دول أوروبا، لافتة إلى اصطفاف مئات المهاجرين الذين لا يزالون على مقربة من المخيم المحترق للحصول على طعام توزعه جماعات إغاثة.

الهروب من البرد
الهروب من البرد

 

طوابير الأجئين في البوسنة والهرسك
طوابير الأجئين في البوسنة والهرسك

 

طوابير المهاجرين في البوسنة
طوابير المهاجرين في البوسنة

 

طوابير وسط الثلوج
طوابير وسط الثلوج

 

مخيمات المهاجرين
مخيمات المهاجرين

 


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البوسنة

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