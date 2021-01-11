صور.. زعيم كوريا الشمالية يتبنى سياسة جديدة لتعزيز قوت بلاده بترسانة نووية

وكالات

شدت كوريا الشمالية على أهمية القدرات الدفاعية القوية في احتواء التهديدات العسكرية، وذلك في سياسة الحزب الحاكم الجديدة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وتم تبني التعديلات الجديدة في جلسة اليوم الخامس لمؤتمر الحزب الثامن في بيونج يانج، بعد يوم من وصف الزعيم كيم جونج أون الولايات المتحدة بأنها "العدو الرئيسي الأول" للبلاد وتعهد بتعزيز ترسانته النووية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).

وذكر التقرير أن "(المقدمة) أوضحت بوضوح أن القدرات الدفاعية القوية ستحتوي بشكل أساسي التهديدات العسكرية وتحمي الاستقرار والبيئة السلمية في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الوكالة إن التعديل يعكس "الموقف الثابت" لكوريا الشمالية لإقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية ودفع التوحيد على أساس قوة عسكرية قوية.

وأضافت بيونج يانج في المقدمة أنها ستدعم بثبات "القوات المسلحة للجمهورية سياسياً وأيديولوجياً وفي التقنية العسكرية".



اجتماع الحزب الحاكم في كوريا الشمالية



زعيم كوريا في الاجتماع



كلمة كيم كونج أون