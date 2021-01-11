اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 04:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إندونيسيا تعثر على محرك الطائرة المنكوبة في البحر

الإثنين، 11 يناير 2021 04:16 ص
صور.. إندونيسيا تعثر على محرك الطائرة المنكوبة في البحر محرك طائره اندونيسيا
تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر فريق البحث والإنقاذ في إندونيسيا على حطام الطائرة المنكوبة والتى سقطت في بحر جاوة وكان على متنها 62 راكبا بينهم 10 أطفل، كما حددت السلطات موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة سريويجايا، بالإضافة إلى انتُشال أشلاء بشرية وأجزاء من الطائرة.

واختفت الطائرة بوينج 737-500، التي كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية أمس السبت وعلى متنها 62 من الركاب وأفراد الطاقم، من شاشات الرادار بعد أربع دقائق من إقلاعها.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا سويرجانتو تجاهجونو إنه تم تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة الرحلة إس.جي 182.

وقال قائد الجيش هادي تجاهجانتو دون أن يحدد إطارا زمنيا "نأمل في أن نتمكن من انتشالهما قريبا".

وقال مسؤول في البحث والإنقاذ إن البحث سيستمر ليلا لكن الجهود ستقتصر على مسح بالموجات الصوتية تنفذه الزوارق.

جنود البحرية الإندونيسية
جنود البحرية الإندونيسية

 

حطام الطائرة المنكوبة
حطام الطائرة المنكوبة

 

فرق البحث الإندونيسية
فرق البحث الإندونيسية

 

محرك الطائرة
محرك الطائرة

 

 


طائره اندونيسيا

اندونيسيا

سقوط طائرة

حوادث الطيران في اندونيسيا

اخبار اندونيسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. رئيس إندونيسيا: نصلى معا من أجل العثور على ضحايا الطائرة المنكوبة.. مايك بنس لا يستبعد عزل ترامب.. الكويت تعلن الاستغناء عن 372 معلما من أصل 693 عالقا

الأحد، 10 يناير 2021 12:00 م

السعودية تستقبل أول فوج من معتمري إندونيسيا بعد قرار استئناف الرحلات الدولية

الأحد، 10 يناير 2021 10:10 ص

إندونيسيا تحدد موقعى الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

الأحد، 10 يناير 2021 11:12 ص

ولى عهد أبوظبى يعزى إندونيسيا فى ضحايا الطائرة المنكوبة

الأحد، 10 يناير 2021 03:24 م

الأوقاف تهدى دولة إندونيسيا 200 نسخة مترجمة من معانى القرآن الكريم.. صور

الأحد، 10 يناير 2021 06:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة