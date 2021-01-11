صور.. إندونيسيا تعثر على محرك الطائرة المنكوبة في البحر

تصوير رويترز

عثر فريق البحث والإنقاذ في إندونيسيا على حطام الطائرة المنكوبة والتى سقطت في بحر جاوة وكان على متنها 62 راكبا بينهم 10 أطفل، كما حددت السلطات موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة سريويجايا، بالإضافة إلى انتُشال أشلاء بشرية وأجزاء من الطائرة.

واختفت الطائرة بوينج 737-500، التي كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية أمس السبت وعلى متنها 62 من الركاب وأفراد الطاقم، من شاشات الرادار بعد أربع دقائق من إقلاعها.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا سويرجانتو تجاهجونو إنه تم تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة الرحلة إس.جي 182.

وقال قائد الجيش هادي تجاهجانتو دون أن يحدد إطارا زمنيا "نأمل في أن نتمكن من انتشالهما قريبا".

وقال مسؤول في البحث والإنقاذ إن البحث سيستمر ليلا لكن الجهود ستقتصر على مسح بالموجات الصوتية تنفذه الزوارق.



جنود البحرية الإندونيسية



حطام الطائرة المنكوبة



فرق البحث الإندونيسية