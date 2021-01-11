اليوم السابع
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صورة.. ولي العهد السعودي يستقبل وزير خارجية إيطاليا في مخيمه بالعلا

الإثنين، 11 يناير 2021 05:16 ص
صورة.. ولي العهد السعودي يستقبل وزير خارجية إيطاليا في مخيمه بالعلا محمد بن سلمان ووزير خارجية إيطاليا

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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مخيمه بالعُلا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.
 
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.
 
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.
 
مخيم العلا
مخيم العلا

 


خارجية إيطاليا

محمد بن سلمان

السعودية

ايطاليا

العلا

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