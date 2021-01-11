صحيفة أرجنتينية: تطبيق سيجنال أول المستفدين من أزمة تحديث واتساب الجديد

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "باخينا 12" الارجنتينية إلى أن العديد من مستخدمى "واتس آب" إلى تطبيقات المراسلة الآخرى، بعد أن أعلن قادة "فيسبوك" تحديثا لسياسات خصوصية تطبيقاتهم، وواحد من هذه التطبيقات هو سيجنال Signal الذى سيعتبر بديلا آمنا فى الأيام المقبلة، والذى يعتبر أحد المستفدين من الأزمة القائمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيجنال هو تطبيق مراسلة فورية يمكن تثبيته على هواتف أندرويد وأى فون والذى تك إطلاقه رسميا فى عام 2015 ، وهذه المنصة مشهورة مثل تيلجرام أو الواتس آب، ويتميز بأقصى درجات الأمان.

يعمل التطبيق مع التشفير من طرف إلى طرف ، مما يعني أن جميع الرسائل المرسلة داخل النظام الأساسي ، سواء كانت نصوصًا أو صوتيات أو صورًا أو مقاطع فيديو ، لا يمكن قراءتها من قبل أطراف ثالثة،و لا يستطيع حتى مبتكرو المنصة الوصول إلى هذه المعلومات، وهو ما يجعله الأكثر الأمانا فى الوقت الحالى بعد الأزمة التى يعانى منها تطبيق واتس آب.

وأجرى تطبيق التراسل الفوري واتس آب مؤخرا تحديثا تجريبيا يتعلق بسياسة خصوصية التطبيق، سيجبر المستخدمين على مشاركة بعض بياناتهم مع شركته الأم "فيس بوك"، وهو الأمر الذي أثار جدلا وغضبا بين ملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم، مما دفع الكثيرين لمغادرة التطبيق والبحث عن بدائل أخرى، وهو الأمر الذي قد يعني تخلي واتس آب عن عدة ملايين من مستخدميه فى سبيل تطبيق هذه السياسة الجديدة.