صحة الأقصر تكشف تفاصيل إدارة الترصد فى توزيع العلاج لمخالطى مصابى كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يتم العمل على قدم وساق من قبل فريق إدارة الترصد للأوبئة والأمراض المعدية فى أعمال التقصي في مختلف ميادين محافظة الأقصر، وتوزيع العلاج على المخالطين لمصابى فيروس كورونا وممن ظهرت عليهم الأعراض.

وأضاف وكيل صحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى على مدار الساعة إستمرار أعمال التقصي الميداني بجميع أنحاء محافظه الأقصر من قبل إدارة الأوبئة والأمراض المعدية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بصحة الأقصر، حيث شمل ترصد وتقصي المخالطين خلال الأيام الماضية مدينة ومركز البياضية في كل من (نجع الخضيرات_ نجع لوانس) بقرية البغدادي، وكذلك مركز ومدينه الزينية قبلي ( بنزينة السيد الادريس_ منطقه الساده الادارسه_ منطقه القرينات بجوار المعهد الازهري) .

وأوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه يتم أيضاً خلال جولات فريق الترصد للأوبئة والأمراض المعدية، توزيع العلاج اللازم على بعض حالات المخالطين ممن ظهرت عليه بعض الأعراض، وذلك إلي جانب إعطاء التعليمات اللازمه والإرشادات الصحية للتعامل سواء مع العزل المنزلي أو المخالطين، حيث يشارك فى المرور بقيادة مدير إدارة الترصد الدكتور أحمد أبو العطا كل من الدكتورة شيماء محمد مدير إدارة الزينية، والدكتورة ميرا نادي مدير وقائي الزينية، ومحمد النجار مراقب أول مديرية الصحة، وأحمد حسن مراقب أول إدارة البياضية، وحمدي جمعة ومحمد حسان وفتحي محمود من إدارة الزينية.

وشدد الدكتور طاهر أيوب، على انتشار الفرق الطبية المعاونة لإدارة الترصد والأمراض المعدية في مراكز وميادين محافظة الأقصر وذلك وفق خطة استراتيجية منظمة وسريعة من أجل التقصي الميداني ومتابعة المخالطين لحالات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه يزور كافة المستشفيات التى تخدم مصابى كورونا وعلى رأسها مستشفى العديسات للعزل، والمستشفيات الأربعة المخصصة لإستقبال حالات كورونا، وهى مستشفيات:- "الأقصر العام والقرنة والحميات والصدر بإسنا"، وذلك بهدف للتأكد من سير العمل وانتظام تواجد الأطقم الطبية، وكذلك توافر مخزون الأكسجين بالخزانات والأسطوانات المتحركة.

فيما أعلن الدكتور احمد أبو العطا، مدير إدارة الوبائيات والترصد بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، عن انتشار الفرق الطبية المعاونة لإدارة الترصد والأمراض المعدية في مراكز وميادين محافظة الأقصر وذلك وفق خطة استراتيجية منظمة وسريعة من أجل التقصي الميداني ومتابعة المخالطين لحالات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن فرق التقصي توجهت إلى عدة مناطق بقرى المحافظة بالإضافة إلى توجه فريق إلى منطقة المساكن الشعبية بالطود لمتابعة إحدى العائلات السودانية المقيمة بالمنطقة، في إطار العمل المستمر لرصد حالات المخالطين بالمناطق المختلفة يوميًا وفق حالات الإصابة والمكتشفة بالتتابع وأماكن انتشارها، ومازال العمل مستمر لرصد حالات المخالطين بالمناطق المختلفه يوميا وفق حالات الاصابه و المكتشفة بالتتابع وأماكن انتشارها.