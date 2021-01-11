شفاء 32 حالة كورونا و"صفر" إصابات جديدة بشمال سيناء خلال 24 ساعة

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت مديرية صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة حالتين وشفاء 32 حالة، و"صفر" إصابات جديدة، وتابع البيان أنه تم حجز 18 حالة إصابة بمستشفيات العريش وبئر العبد، و114 عزل منزلى.

فيما بلغت إجمالى إحصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف انحاء محافظة شمال سيناء تسجيل 257 حالة إيجابية، 1315 حالة شفاء، و75 حالة وفاة.

وسبق وأعلنت صحة شمال سيناء تجهيز المركز الحضرى ببئر العبد موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة على أن يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم ،وسيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة .

وقام عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، بتفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والاحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.