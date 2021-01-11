شبكة ABC : مجموعة مسلحة تدعو لاقتحام المحاكم والمبانى الحكومية حال عزل ترامب

كتب أحمد عرفة

نقلت شبكة إن بي سي الأمريكية عن مسؤول أمني أمريكى كبير تأكيده أن إف بي آي أبلغ شرطة الكونجرس قبل الاقتحام باحتمال وقوع أعمال عنف وفوضى، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت شبكة ABC الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه معلومات عن مجموعة مسلحة تنوي السفر إلى واشنطن في 16 يناير، موضحة أن المجموعة المسلحة تعتزم عمل انتفاضة كبرى إذا حاول الكونجرس تنحية ترمب من خلال تفعيل التعديل 25.

ونشر إف بي آي المعلومات بشأن المجموعة المسلحة في نشرة داخلية، ووفقا لنشرة FBI فإنه يخطط لاحتجاجات مسلحة بجميع مقرات البرلمانات المحلية للولايات يوم 16 يناير.

وأشارت شبكة ABC الأمريكية، أن المجموعة المسلحة تدعو إلى اقتحام المحاكم والمباني الحكومية حال عزل ترامب قبل يوم التنصيب.