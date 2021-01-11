سي إن إن: المستشار القانونى للبيت الأبيض أخبر ترامب بعدم جواز العفو عن نفسه

كتب أحمد عرفة

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن المستشار القانوني للبيت الأبيض بات سببولونى ووزير العدل السابق ويليام بار أخبرا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بعدم جواز العفو عن نفسه.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن المستشار القانوني للبيت الأبيض ووزير العدل السابق حذرا دونالد ترامب من إصدار عفو عن نفسه.

وفى وقت سابق عقد مجلس النواب الأمريكى جلسة، لمناقشة قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.

وعرض مجلس النواب الأمريكى، مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل ترامب وأجل جلسته إلى يوم غد الثلاثاء.