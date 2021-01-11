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سكاى نيوز: وصول أول دفعة من لقاح فايزر إلى الأردن

الإثنين، 11 يناير 2021 08:02 م
سكاى نيوز: وصول أول دفعة من لقاح فايزر إلى الأردن فايزر
كتب أحمد عرفة

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ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، وصول أول دفعة من لقاح فايزر إلى الأردن.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، الاثنين، تسجيل 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 308 آلاف و670 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4043 حالة، وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 1645 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 290 ألفا و430 حالة.

 

 

 


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