سقوط أمطار متوسطة فى مكة المكرمة ورياح فى المدينة المنورة .. فيديو

كتب هيثم سلامة

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة فى إمارة مكة المكرمة اليوم ، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق سقوط الأمطار، عبر هاشتاج "مكة الآن" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بالسعودية.



مكة الآن ترند على تويتر

#فيديو 🎥

أمطار #العاصمة_المقدسة

اليوم الأثنين 27 جمادى الأول 1442هـ

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تصوير : ضيف الله الذبياني pic.twitter.com/19Zf5svRbH — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 11, 2021

ونشرت إمارة مكة المكرمة ، عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" خلال سقوط أمطار في العاصمة المقدسة اليوم الأثنين، كما أصدر المركز الوطنى للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تنبية بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنى في مدى الرؤية.



سقوط أمطار فى مكة المكرمة



مركز الأرصاد الوطنى

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين، نشاطاً للرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد شرق #مكة_المكرمة



عبر:

منصور المطرفي pic.twitter.com/TDyTXZGNcB — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) January 11, 2021

فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق ) (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)، وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربيه على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .



