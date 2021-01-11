زعيم الأغلبية: التصويت على تفعيل المادة 25 غدا ومناقشة مساءلة ترامب الأربعاء

كتبت رباب فتحى

أكد زعيم الأغلبية فى مجلس النواب، ستينى هوير، أن مجلس النواب سيجتمع صباح الأربعاء لمناقشة مادة مساءلة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب.

وقال زعيم الأغلبية أن الغرفة ستصوت مساء الغد على قرار جيمى راسكين الذى يدعو مايك بنس إلى تطبيق التعديل الخامس والعشرين وإقالة ترامب من منصبه.

فى وقت سابق اليوم، اقترح هوير تبنى هذا القرار بالإجماع، لكن أليكس مونى، وهو جمهورى من وست فرجينيا، اعترض لأنه قال أن الإجراء يجب أن يناقش فى مجلس النواب.

وبعد التصويت على قرار راسكين، سيعود مجلس النواب للانعقاد صباح الأربعاء لمناقشة مادة الإقالة، التى تتهم ترامب بالتحريض على التمرد فيما يتعلق بأعمال الشغب العنيفة فى الكابيتول الأسبوع الماضي

وأدانت نانسى بيلوسى الجمهوريين فى مجلس النواب لعرقلة قرار يدعو نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إلى اللجوء إلى التعديل الـ25 من الدستور الأمريكى، لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطى فى بيان: "رفض الجمهوريون فى مجلس النواب هذا التشريع لحماية أمريكا، مما يمكن الرئيس من مواصلة أعمال الفتنة المشوشة وغير المستقرة ". "إن تواطؤهم يعرض أمريكا للخطر ويقوض ديمقراطيتنا، ويجب أن ينتهي".

وأوقف أليكس مونى، وهو جمهورى من وست فرجينيا، القرار لأنه قال إنه يجب مناقشته وعدم اعتماده بالإجماع. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن من المثير للاهتمام أن مونى لم يعترض على جوهر القرار فى بيانه حول منع الاقتراح.

فى بيانها الخاص، أشارت بيلوسى إلى أن مجلس النواب سيمضى فى إجراءات العزل إذا لم يتم تبنى القرار. وقالت بيلوسي: "كخطوتنا التالية، سنمضى قدمًا فى طرح قانون المساءلة أمام المحكمة". "إن تهديد الرئيس لأمريكا ملح، وكذلك سيكون عملنا"

وكان حذر مكتب التحقيقات الفيدرالى من أنه تلقى معلومات حول سفر مجموعة مسلحة إلى واشنطن فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لـ ABC News، أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالى نشرة تفيد بأن المكتب "تلقى معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوى السفر إلى واشنطن العاصمة فى 16 يناير". وقال مكتب التحقيقات الفدرالى أن المجموعة حذرت من أن محاولات عزل دونالد ترامب ستؤدى إلى "انتفاضة ضخمة".