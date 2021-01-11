رويترز

سجلت روسيا اليوم الاثنين 23315 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 4646 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و425 ألفا و269 حالة، في رابع أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في العالم منذ بدء الجائحة.

وأكدت السلطات أيضا تسجيل 436 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات الرسمية 62273.

وكان قد أعلن مدير مركز جامالى الروسى للأوبئة ألكسندر جينتسبورج أن أكثر من مليون مواطن روسي حصلوا على لقاح (سبوتنيك ــ V) ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال جينتسبورج "إنه بعد تلقي اللقاح لم تظهر حتى الآن أى أعراض جانبية غير مرغوبة على المواطنين الروس، الذين خضعوا للتطعيم".