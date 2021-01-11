رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع ومخلفات مبانى بطول 3 كيلو متر بأرمنت بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حملات نظافة وتجميل في إطار خطة النظافة والتجميل بالمدينة للإرتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل بالمركز والقرى التابعة له، وذلك بقيادة العميد عبد الله عاشور رئيس المركز، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال رئيس مركز ومدينة أرمنت، فى بيان صحفى، أن حملة النظافة والتجميل استهدفت منطقة أرمنت الحيط، وتَم تمهيد ورفع الأتربة بشارع الوحدة الصحية وشارع الزلفي وشارع السوق ومنطقة السوق من الناحية الغربية وميدان السكة بمنطقة ابو عرنوط وكافة الشوارع المتفرعة منه، كما تم تمهيد ورفع الأتربة بمنطقة الملاح بطريق مشيمش ليصل إجمالي ماتم رفعه إلي 300م3 أتربة وناتج تطهير الترع ومخلفات مباني بطول 3كم.

وأضاف رئيس المدينة، أن الحملة تم تنفيذها بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وتحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز، وفتحي العنجيري رئيس مرافق أرمنت الحيط، ومسؤلي الاشغالات ومشرفين وعمال النظافة والتجميل، حيث يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل بالمركز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وكان قد أناب المستشار مصطفى إلهم، محافظ الأقصر، العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، ورئيس لجنة متابعة تنفيذ عقد إنشاء العباراتين الأقصر 1 والأقصر 2، مع شركة القناة للترسانة النيلية إحدى شركات هيئة قناة السويس، فى تدشين العباراتين المعنيتين بنقل المواطنين من وإلى شرق وغرب مدينة الأقصر، وتفقد عاشور العباراتين خلال تدشينهما فى النيل بحضور لجنة من جميع الجهات المعنية بالمحافظه يرافقهم الحماية المدنية والإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية، لمعرفة مدى سلامة جسم العبارتين وعدم وجود تسريبات مياه لجسم العبارة ويذكر أن التكلفة الإجمالية للعباراتين تبلغ 16 مليون جنيه، وتم التعاقد عليهما بداية عام 2019.