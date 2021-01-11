رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، وفداً برلمانياً من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، بهدف تبادل الرؤى حول الموضوعات الاقتصادية والسياسية، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

فى كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد، وأعرب عن تقديره للدور المنوط بالسادة النواب فى التعبير عن آمال وطموحات الشعب والحفاظ على حقوقه ومقدراته واتباع أقصى معايير الشفافية فى التعامل مع القضايا المختلفة، متمنياً لهم التوفيق والسداد فى الدورة النيابية الجديدة والقيام بمهامهم الوطنية بما يصب فى صالح البلاد.

وأكد رئيس الهيئة، أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً فى هذا الصدد إلى التزام هيئة قناة السويس بأداء دورها المجتمعى والتنموى فى منطقة القناة وحرصها الدائم على تلبية المتطلبات المختلفة لخدمة مجتمع مدن القناة.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة حول أداء قناة السويس فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ونجاحها فى التعامل مع الأزمة بمرونة تامة وهو ما حظى بإشادات دولية وأكد جاهزية القناة للتعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة بحرفية.

وشدد، على أن مشروعات تطوير قناة السويس تحظى بالدعم الكامل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية انطلاقاً من مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة فى الأوساط الملاحية وكسب ثقة العملاء ومواكبة التطورات المتلاحقة فى صناعة النقل البحري، ومروراً بالمشروعات التنموية المختلفة فى نطاق منطقة القناة وأبرزها سلسلة الأنفاق العملاقة لخدمة مشروعات التنمية بالمنطقة والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة.

من جانبهم، أشاد السادة النواب بالجهود التنموية المبذولة من قبل هيئة قناة السويس، معربين عن تطلعهم لمزيد من الدعم والتطوير للخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين عبر المرافق الخدمية التابعة للهيئة خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

شملت الزيارة، عرضاً تقديمياً عن أبرز المشروعات التنموية التى تتبناها الهيئة بمنطقة القناة خلال الآونة الأخيرة، تلاها القيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.