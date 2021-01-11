اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها فى رسالة شكر للعاملين: شرفت بالعمل معكم طوال 22 شهرا

الإثنين، 11 يناير 2021 05:11 م
رئيس جامعة بنها فى رسالة شكر للعاملين: شرفت بالعمل معكم طوال 22 شهرا الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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تقدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، بالشكر لجميع العاملين بجامعة بنها على الفترة التى قضاها بينهم طوال فترة رئاسته للجامعة، حيث أنه نال ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه بمجلس النواب.

وجاءت رسالة الدكتور جمال السعيد على النح التالى: "زميلاتى وزملائى الأعزاء القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها.. بداية إسمحوا لى أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة صدور قراره رقم ٤ بتاريخ ٧  /١ / ٢٠٢١ بتعيينى عضوا بمجلس النواب، فهو تشريف وتكليف وثقة غالية أعتز بها ومسؤلية كبيرة أدعو الله أن أكون عند حسن الظن".

وتضمنت الرسالة: "زملائى الأعزاء.. لقد شرفت بالعمل معكم جميعا خلال الـ ٢٢ شهرا الماضية، وواجهنا معا العديد من التحديات والصعوبات التى تغلبنا عليها بفضل الله ثم الإخلاص والتعاون والتفانى والعمل بروح الفريق حرصا منا جميعا على رفع شأن الجامعة ومصلحة بناتنا وأبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين".

وتابعت الرسالة: "الزملاء الأعزاء.. أود أن أؤكد لكم أن الجامعة تزخر بالعديد من العلماء الأكفاء والقيادات المتميزة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية والإدارية الذين يحققون كل يوم العديد من الإنجازات التى نفخر بها جميعا على كافة المستويات، وفى نهاية مسئوليتى بإدارة الجامعة اليوم فإنه يطيب لى أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم جميعا وأيضا كافة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والإعلامية بمحافظة القليوبية، وعلى رأسها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على التعاون والدعم اللامحدود مع الجامعة ومعاونتها لأداء رسالتها فى خدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة".

واختتم "السعيد" رسالته قائلا: "وختاما.. أطيب تمنياتى ودعواتى لكم جميعا بمزيد من النجاحات لجامعتنا الحبيبة والتقدم والإزدهار لمصرنا الغالية".


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