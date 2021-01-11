رئيس "استخبارات النواب" الأمريكى: لا يمكننا الانتظار حتى ينهى ترامب ولايته

كتب أحمد عرفة

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، أدام شيف، إنه لا يمكننا الانتظار لأن ينهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته فقد يحدث أضرارا خلال الأيام المتبقية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق عقد مجلس النواب الأمريكى جلسة، لمناقشة قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وعرض مجلس النواب الأمريكى، مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل ترامب وأجل جلسته إلى يوم غد الثلاثاء.