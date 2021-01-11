رئيسة مجلس النواب الأمريكى تدين جمهوريين عرقلوا قرارا يدعو بنس لعزل ترامب

كتبت رباب فتحى

أدانت نانسى بيلوسي الجمهوريين في مجلس النواب لعرقلة قرار يدعو نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إلى اللجوء إلى التعديل الـ25 من الدستور الأمريكى، لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطي في بيان: "رفض الجمهوريون في مجلس النواب هذا التشريع لحماية أمريكا، مما يمكن الرئيس من مواصلة أعمال الفتنة المشوشة وغير المستقرة.. إن تواطؤهم يعرض أمريكا للخطر ويقوض ديمقراطيتنا، ويجب أن ينتهي".

وأوقف أليكس موني، وهو جمهوري من وست فرجينيا القرار لأنه قال إنه يجب مناقشته وعدم اعتماده بالإجماع، وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن من المثير للاهتمام أن موني لم يعترض على جوهر القرار في بيانه حول منع الاقتراح.

وفي بيانها الخاص، أشارت بيلوسي إلى أن مجلس النواب سيمضي في إجراءات العزل إذا لم يتم تبني القرار.

وقالت بيلوسي: "فى خطوتنا التالية، سنمضي قدمًا في طرح قانون المساءلة أمام المحكمة...إن تهديد الرئيس لأمريكا ملح، وكذلك سيكون عملنا"