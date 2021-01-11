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حدث فريد من نوعه.. تساقط الثلوج على مناطق جبلية بالسعودية.. فيديو

الإثنين، 11 يناير 2021 02:25 م
حدث فريد من نوعه.. تساقط الثلوج على مناطق جبلية بالسعودية.. فيديو تساقط الثلوج-صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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فى حدث فريد من نوعه تشهده المملكة العربيه السعودية، تساقطت الثلوج على عدد من المناطق الجبلية في منطقة بللسمر على مسافة 110 كم إلى الشمال من مدينة أبها بالإضافة إلى أجزاء واسعة شمالى عسير.

وعلّق المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم على تساقط الثلوج على بللسمر، موضحاً أن ما حدث حالة خاصة ساعدت في حدوثها 3 عوامل.

وأضاف المركز أن الأسباب التي ساعدت في حدوث هذه الحالة الخاصة تشمل ارتفاع المنطقة التي تتجاوز 3 آلاف متر عن سطح البحر والانخفاض الملموس في درجات الحرارة، إضافةً إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

ولا تزال بللسمر وأجزاء واسعة من منطقة عسير، تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، التي يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، قاربت الصفر المئوي، صباح اليوم، مما أدى إلى تساقط الثلوج.

 

 


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