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جو بايدن يدعو الجمهوريين لتمرير الحزمة الثانية من المساعدات للمتضررين من كورونا

الإثنين، 11 يناير 2021 09:11 م
جو بايدن يدعو الجمهوريين لتمرير الحزمة الثانية من المساعدات للمتضررين من كورونا بايدن
كتب أحمد عرفة

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تلقى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال جو بايجن: ندعو الجمهوريين لتمرير الحزمة الثانية من المساعدات للمتضررين من كورونا، متابعا: أقوم بالتنسيق مع أعضاء فريقي لتسريع عملية التطعيم بلقاح كورونا.

واستطرد الرئيس الأمريكي المنتخي: تحدثت الاثنين مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس، موضحا أنه يجب محاسبة من تسببوا في اقتحام الكونجرس، ومستطردا: لست قلقا من مراسم التنصيب ويجب مساءلة من تسببوا في اقتحام الكونجرس.

 


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لقاح

كورونا

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كوفيد 19

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