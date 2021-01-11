جو بايدن يدعو الجمهوريين لتمرير الحزمة الثانية من المساعدات للمتضررين من كورونا

كتب أحمد عرفة

تلقى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال جو بايجن: ندعو الجمهوريين لتمرير الحزمة الثانية من المساعدات للمتضررين من كورونا، متابعا: أقوم بالتنسيق مع أعضاء فريقي لتسريع عملية التطعيم بلقاح كورونا.

واستطرد الرئيس الأمريكي المنتخي: تحدثت الاثنين مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس، موضحا أنه يجب محاسبة من تسببوا في اقتحام الكونجرس، ومستطردا: لست قلقا من مراسم التنصيب ويجب مساءلة من تسببوا في اقتحام الكونجرس.