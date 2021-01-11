اليوم السابع
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جو بايدن يحصل على جرعة ثانية من لقاح كورونا اليوم

الإثنين، 11 يناير 2021 10:53 ص
جو بايدن يحصل على جرعة ثانية من لقاح كورونا اليوم جو بايدن
كتب خالد إبراهيم

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أعلن مكتب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أنه سيحصل على جرعته الثانية من لقاح كورونا اليوم الإثنين، وذلك بعد 3 أسابيع من حصوله على الجرعة الأولى، حيث تم بث أول حقنة له على الهواء مباشرة على شاشة التليفزيون لتعزيز ثقة الجمهور فى اللقاح.

 

وخاطب بايدن صاحب الـ 78 عاما ، الأمريكيين قائلا، "لا داعي للقلق"، وذلك عندما حصل على جرعته الأولى من لقاح فايزر في مستشفى كريستيانا في نيوارك بولاية ديلاوير فى 21 ديسمبر الماضى، حيث قال فريق بايدن، إن الجرعة الثانية ستكون أمام وسائل الإعلام، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

 

وحصد كورونا، حياة أكثر من 374 ألف شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقد بايدن يوم الجمعة توزيع الرئيس دونالد ترامب المضطرب للقاحات ووصفه بأنه "مهزلة".

 

وتلقى أمس عمال الرعاية الصحية الذين حصلوا على جرعات لقاح فايزر الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، الجرعة الثانية من اللقاح، وبذلك تتعزز فعالية اللقاح لديهم إلى حوالي 95% في الوقاية من كورونا، وقد حصلوا على هذه الجرعة الـ"معززة" هذا الأسبوع بعد 21 يومًا من الجرعة الأولية.

 

وبحسب موقع الراديو الوطني العام الوطنى"NPR" تحمل الجرعة الثانية العديد من نفس التحديات اللوجستية مثل الجرعة الأولى، من متطلبات سلسلة التبريد إلى إدارة الجرعة بأمان، بالإضافة إلى التحدي الإضافي المتمثل في ضمان توفر الجرعة الثانية بالفعل للأشخاص المناسبين وفقًا للجدول الزمني للجرعات الخاصة بصانع الأدوية.


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لقاح كورونا في امريكا

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