جامعة طنطا: 1575 بحثا علميا صادرا عن الجامعة فى عام 2020

عقد المجلس الاستشاري العلمي لجامعة طنطا برئاسة الدكتوركمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعا لمناقشة آليات تطوير البحث العلمي بالجامعة باعتباره قاطرة جامعة طنطا لتعزيز مكانتها بالتصنيفات العالمية و توجيه البحث العلمي داخل الجامعة إلى العمل في مدارس بحثية تقوم بالتركيز على المشاكل المجتمعية والاتجاهات القومية ، ودعم تمويل الأجهزة العلمية المركزية التي تخدم التخصصات المختلفة، علاوةً على عقد اتفاقيات جديدة مع المراكز البحثية والمؤسسات العلمية المختلفة وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بالفعل.
جامعة طنطا: 1575 بحثا علميا صادرا عن الجامعة فى عام 2020الإثنين، 11 يناير 2021 08:31 م
نائب رئيس الجامعة
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