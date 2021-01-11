اليوم السابع
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جامعة طنطا: 1575 بحثا علميا صادرا عن الجامعة فى عام 2020

الإثنين، 11 يناير 2021 08:31 م
جامعة طنطا: 1575 بحثا علميا صادرا عن الجامعة فى عام 2020 نائب رئيس الجامعة
الغربية عادل ضرة

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عقد المجلس الاستشاري العلمي لجامعة طنطا برئاسة الدكتوركمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعا لمناقشة آليات تطوير البحث العلمي بالجامعة باعتباره قاطرة جامعة طنطا لتعزيز مكانتها بالتصنيفات العالمية و توجيه البحث العلمي داخل الجامعة إلى العمل في مدارس بحثية تقوم بالتركيز على المشاكل المجتمعية والاتجاهات القومية ، ودعم تمويل الأجهزة العلمية المركزية التي تخدم التخصصات المختلفة، علاوةً على عقد اتفاقيات جديدة مع المراكز البحثية والمؤسسات العلمية المختلفة وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بالفعل.

واكد نائب رئيس الجامعة علي ضرورة إلقاء الضوء على أهمية دعم النشر العلمي في مجلات open access الموجودة في قاعدة بيانات Scopus مضيفا: وصل عدد الأبحاث الخاصة بجامعة طنطا بها 1575بحثا علميا منشور دوليا لعام 2020 مقارنة ب 1178 لعام 2019.

كما اكد على تبني زيادة النشر الدولي للجامعة في مجال العلوم الإنسانية، ووضع آلية لتطبيق البحوث التي تمت بالفعل داخل الجامعة والاستفادة منها ، والعمل على تنمية مهارات صغار الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين في كتابة البحوث والنشر العلمي الدولي بما يسمح بزيادة الإنتاج العلمي للجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة الى أن أحدث نتائج تطورات البحث العلمى فى الجامعة يتمثل فى تقدمها في تصنيف "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية لتحتل المركز 757 عالميا متقدمة 202 مركزا عن ترتيب يناير السابق ، كما جاء ترتيبها الخامس محليا بين 35 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف.

وأضاف "عكاشة"أن عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة قد بلغ في هذا الإصدار 167095بفارق 11183عن نسخة يوليو الأخيرة والتي بلغ عدد الاستشهادات بها 156722 استشهادا، مشيرا إلى أن هذا التقدم نتيجة لجهود الجامعة المستمرة في تشجيع الباحثين لإنتاج أبحاث علمية متميزة ونشرها في مجالات دولية ذات معامل تأثير عالي والتوسع في النشر الدولي للأبحاث في الدوريات المصنفة في قواعد بيانات "سكوبس" و"كلاريفيت".

كما تجلت نتائج البحث العلمى أيضاً فى ظهور 13 عالما من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم لعام 2020،طبقاً لما أعلنتة قائمة جامعة ستانفورد، حيث ضمت القائمة ما يقرب من 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات Scopus .
 

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